Посол: Эфиопия чтит крепкие узы дружбы и сотрудничества с Азербайджаном
- 08 ноября, 2025
- 14:41
8 ноября, День Победы Азербайджана - праздник мужества, единства и решимости.
Как сообщает Report, об этом посол Эфиопии в Азербайджане Адем Мохамед Махмуд написал на своей странице в соцсети Х.
"От имени посольства Эфиопии в Анкаре выражаю самые теплые поздравления правительству и народу Азербайджана по случаю Дня Победы. Этот день - праздник мужества, единства и решимости, и мы чтим наши крепкие узы дружбы и сотрудничества. Желаю Азербайджану дальнейшего мира, процветания и успехов", - отметил дипломат.
