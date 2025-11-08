Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Посол: Эфиопия чтит крепкие узы дружбы и сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 14:41
    Посол: Эфиопия чтит крепкие узы дружбы и сотрудничества с Азербайджаном

    8 ноября, День Победы Азербайджана - праздник мужества, единства и решимости.

    Как сообщает Report, об этом посол Эфиопии в Азербайджане Адем Мохамед Махмуд написал на своей странице в соцсети Х.

    "От имени посольства Эфиопии в Анкаре выражаю самые теплые поздравления правительству и народу Азербайджана по случаю Дня Победы. Этот день - праздник мужества, единства и решимости, и мы чтим наши крепкие узы дружбы и сотрудничества. Желаю Азербайджану дальнейшего мира, процветания и успехов", - отметил дипломат.

    Səfir: Efiopiya Azərbaycanla möhkəm dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrini qiymətləndirir
    Ambassador: Ethiopia honors strong ties of friendship, cooperation with Azerbaijan

