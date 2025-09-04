Səfir: 2025-ci ilin ilk 7 ayında Ukraynadan Azərbaycana ixrac həcmi artıb
Xarici siyasət
- 04 sentyabr, 2025
- 15:58
2025-ci ilin ilk 7 ayında Ukraynadan Azərbaycana ixrac 8,6 faiz artıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev "X"də yazıb.
Diplomat bildirib ki, iki ölkə birlikdə ticarəti genişləndirir, kiçik və orta ölçülü müəssisələri ( KOM) dəstəkləyir və investisiyalar cəlb edir.
📈 In the first 7 months of 2025, 🇺🇦 exports to 🇦🇿 grew by 8.6%.— Yuriy Husyev (@Husyev) September 4, 2025
🤝 Together we’re expanding trade, supporting SMEs & attracting investments.#Ukraine #Azerbaijan #Business
