İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Səfir: 2025-ci ilin ilk 7 ayında Ukraynadan Azərbaycana ixrac həcmi artıb

    Xarici siyasət
    • 04 sentyabr, 2025
    • 15:58
    Səfir: 2025-ci ilin ilk 7 ayında Ukraynadan Azərbaycana ixrac həcmi artıb

    2025-ci ilin ilk 7 ayında Ukraynadan Azərbaycana ixrac 8,6 faiz artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev "X"də yazıb.

    Diplomat bildirib ki, iki ölkə birlikdə ticarəti genişləndirir, kiçik və orta ölçülü müəssisələri ( KOM) dəstəkləyir və investisiyalar cəlb edir.

    Ukrayna səfirliyi investisiya Azərbaycan-Ukrayna Yuri Qusev
    Rus Versiası Rus Versiası
    Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Ambassador: Ukraine's exports to Azerbaijan grow by 8.6%

    Son xəbərlər

    16:44

    "JetBrains" rəsmisi: "Bakı ICPC iştirakçılarını dünyanın ən yaxşı memarlıq nümunələrindən biri ilə heyrətləndirir"

    Biznes
    16:42

    Səfir: İsrail və Azərbaycan 2025-ci ilin sonunadək bir neçə yüksək səviyyəli səfər hazırlayır

    Xarici siyasət
    16:40

    Şahin Mahmudzadə: "Sİ-lə bağlı sərt məhdudiyyətlər bank sektorunun rəqabət qabiliyyətini azalda bilər" - EKSKLÜZİV

    İKT
    16:40

    Azərbaycan boksçusu dünya çempinatına qələbə ilə başlayıb

    Fərdi
    16:38

    "Özbəkneftqaz" və SOCAR sentyabrda Özbəkistandakı layihə üçün operatorun qeydiyyat prosesini tamamlayacaqlar

    Energetika
    16:36

    Cəlilabadda avtomobillər toqquşub, altı nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    16:36

    Azərbaycan klubunda yeni məşqçi təyinatları olub

    Komanda
    16:35

    Berlində avtomobil insan kütləsinə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    16:33

    Azərbaycan Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi namizədliyini alqışlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti