Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%

Экспорт из Украины в Азербайджан за январь-июль 2025 года вырос на 8,6%.

Как сообщает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своем аккаунте в социальной сети "X".

Дипломат отметил, что обе страны совместно расширяют торговлю, поддерживают малые и средние предприятия и привлекают инвестиции.