    Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%

    Внешняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 16:06
    Экспорт из Украины в Азербайджан за январь-июль 2025 года вырос на 8,6%.

    Как сообщает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своем аккаунте в социальной сети "X".

    Дипломат отметил, что обе страны совместно расширяют торговлю, поддерживают малые и средние предприятия и привлекают инвестиции.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Səfir: 2025-ci ilin ilk 7 ayında Ukraynadan Azərbaycana ixrac həcmi artıb
    Английская версия Английская версия
    Ambassador: Ukraine's exports to Azerbaijan grow by 8.6%

    Лента новостей