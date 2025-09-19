İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Ruanda Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 19 sentyabr, 2025
    • 19:59
    Ruanda Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Ruanda Prezidenti Pol Kaqame sentyabrın 19-da Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Ruanda Prezidentini Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Samir Şərifov, xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.

