Президент Руанды прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 19 сентября, 2025
- 20:01
Президент Руанды Поль Кагаме прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Руанды встретили вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев и другие официальные лица.
