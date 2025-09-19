Президент Руанды прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Руанды Поль Кагаме прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Руанды встретили вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев и другие официальные лица.