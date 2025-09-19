Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Президент Руанды прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 20:01
    Президент Руанды Поль Кагаме прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Руанды встретили вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев и другие официальные лица.

    Ruanda Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
    President of Rwanda Paul Kagame arrived in Azerbaijan for official visit

    Лента новостей