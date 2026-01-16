İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ranveer Singh: İki milyondan artıq zikh torpaqlarından didərgin düşüb, on minlərlə insan öldürülüb

    Xarici siyasət
    • 16 yanvar, 2026
    • 12:19
    Ranveer Singh: İki milyondan artıq zikh torpaqlarından didərgin düşüb, on minlərlə insan öldürülüb

    Hindistan günahsız insanların öldürüldüyü bir yer olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyada yerləşən "Everything"s 13"ün əməliyyatlar üzrə meneceri Ranveer Singh yanvarın 16-da Bakıda "Hindistanda Zikhlərə və digər milli azlıqlara qarşı irqçilik və zorakılıq: mövcud reallıqlar" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib.

    O qeyd edib ki, tarixi baxımdan zikh bir etnik qrup və ya sadəcə bir din kimi deyil, suveren bir xalq kimi meydana çıxıb:

    "Müstəmləkəçilik nəticəsində iki milyondan çox zikh torpaqlarından didərgin düşüb, on minlərlə insan öldürülüb, bütöv zikh demokratik strukturları parçalanıb. Yeni Hindistan konstitusiyasında eşitdiyimiz kimi, zikhlər müstəqil millət olaraq, ayrıca din kimi tanınmayıblar. Onlar inzibati olaraq hindular kateqoriyasına daxil edilib və Hindistan milliyyətçi kimliyi ilə yeni siyasi reallığa məcbur ediliblər. Alimlər qeyd edir ki, bu, sadəcə bürokratik səhv deyil, əksinə, müstəqil dövlətin siyasi şüur və varlığını zəiflətmək üçün strateji bir cəhdidir və bu, Hindistan dövlətinin formalaşmasına təsir edib".

    Çıxışçı vurğulayıb ki, Hindistan zikhlərə qarşı müxtəlif dövrlərdə məqsədli şəkildə güc tətbiq edib:

    "Məqsəd zikhlərin gənc nəsilini, xüsusilə 15–35 yaş arasındakıları öldürmək olub. Zikhlərə qarşı işgəncə və təqib barədə məlumatların böyük hissəsi sağ qalanların hesabatlarından əldə olunub. Bu hesabatlar dəhşətlidir və dünyanın hər yerində zikhlər üçün davamlı travma mənbəyidir. Hindistan günahsız insanların öldürüldüyü bir yer olub".

    Neokolonializmlə mübarizə Hindistan
    India has been a place where innocent people are killed, Sikh activist says

    Son xəbərlər

    12:42

    Özəl sektor, akademik dairələr və tədqiqatçılar WUF13-ə dəvət olunur

    İnfrastruktur
    12:38

    "Roma" Niderland millisinin hücumçusunu transfer edib

    Futbol
    12:30
    Foto

    Pərviz Şahbazov Bakı və Sumqayıtdan olan vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    12:25

    Alidə Mustafayeva: "Ağdam və Kəlbəcərdə 1 000-dən çox ev təsərrüfatı internetə çıxış əldə edib"

    İKT
    12:24

    Bual Moninder: Zikhlər Hindistandan kənarda da təqib olunurlar

    Xarici siyasət
    12:19

    Ranveer Singh: İki milyondan artıq zikh torpaqlarından didərgin düşüb, on minlərlə insan öldürülüb

    Xarici siyasət
    12:18

    Yanvarın 31-də təhsilini bitirməyənlər üçün eksternat qaydada imtahan keçiriləcək

    Elm və təhsil
    12:15
    Foto

    "Qərbi Azərbaycan sənəd və mənbələrdə" elektron kitabı təqdim olunub

    Elm və təhsil
    12:14

    Şənbə günü hava yağıntılı olacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti