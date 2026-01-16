Ранвир Сингх: В Индии целенаправленно разрушают сикхскую идентичность

Власти Индии на протяжении многих лет проводили целенаправленную политику геноцида сикхов.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по операциям британской организации Everything's 13 Ранвир Сингх на международной конференции "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии" в Баку.

По его словам, в результате колонизации более двух миллионов сикхов стали беженцами, десятки тысяч людей были убиты, а демократические институты сикхского общества полностью разрушены.

Особое внимание он обратил на систематическое стирание религиозной идентичности сикхов: в новой конституции Индии сикхи лишены признания как отдельная нация и как отдельная религия. Их административно приравняли к индусам и фактически заставили принять новую политическую реальность, основанную на индийской националистической идентичности.

Ранвир Сингх также подчеркнул, что в разные исторические периоды Индия сознательно использовала силу против сикхов, в частности, против молодого поколения в возрасте от 15 до 35 лет: "Большая часть сведений о пытках и преследованиях основана на свидетельствах выживших. Эти отчеты носят ужасающий характер и остаются источником глубокой и продолжающейся травмы для сикхских общин по всему миру".