Qaziantep Bakı ilə qardaşlaşacaq
- 14 sentyabr, 2025
- 11:03
Türkiyənin Qaziantep şəhərinin Azərbaycanın paytaxtı Bakı ilə qardaşlaşması nəzərdə tutulur.
Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna Qaziantep vilayətinin Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Fatma Şahin bildirib.
Azərbaycanla Türkiyənin 20-dən çox şəhərin qardaş elan edildiyini xatırladan F.Şahin deyib ki, Qaziantepin də bu sırada yer alması üçün danışıqlar aparılır. Bələdiyyə sədri hətta keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə 29-cu konfransında (COP-29) iştirak üçün Bakıya səfəri zamanı bu məsələ ilə bağlı müzakirə aparıldığını da vurğulayıb: "Bakıda Azərbaycan mətbəxi ilə tanış olduq. Ətirli çaylarınız, zəngin mətbəxiniz var. Gözəl sənətkarlıq nümunələri gördük. Çox güman ki, bizim qardaşlığımız Bakı ilə baş tutacaq.
Qaziantep Bələdiyyəsinin beynəlxalq arenada nümunə olacaq, mükafatlara layiq görülmüş fəaliyyətləri mövcuddur. Bu təcrübəmizə də əsaslanıb, Azərbaycan mədəniyyətinin, ənənələrinin, mətbəxinin tanıdılması üçün birgə fəaliyyətlər icra etməyi düşünürük".