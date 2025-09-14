Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Газиантеп и Баку станут городами-побратимами

    Внешняя политика
    • 14 сентября, 2025
    • 11:19
    Газиантеп и Баку станут городами-побратимами

    Турецкий Газиантеп и азербайджанская столица Баку станут городами-побратимами.

    Об этом турецкому бюро Report сообщила председатель Большого городского муниципалитета провинции Газиантеп Фатма Шахин.

    Она напомнила, что более 20 азербайджанских и турецких городов являются побратимами. Ф.Шахин добавила, что ведутся переговоры о включении Газиантепа в этот список. Председатель муниципалитета также подчеркнула, что этот вопрос обсуждался еще в ходе ее визита в Баку в рамках участия в COP-29 в прошлом году.

    "В Баку мы ознакомились с азербайджанской кухней и чайной традицией, прекрасными образцами ремесленного искусства. Скорее всего, наше побратимство состоится с Баку.

    Деятельность муниципалитета Газиантепа отмечена наградами и весьма значима на международной арене. Основываясь на этом опыте, мы планируем проводить совместные мероприятия для продвижения азербайджанской культуры, традиций и кухни", - отметила Ф.Шахин.

    Qaziantep Bakı ilə qardaşlaşacaq

