Газиантеп и Баку станут городами-побратимами

Турецкий Газиантеп и азербайджанская столица Баку станут городами-побратимами.

Об этом турецкому бюро Report сообщила председатель Большого городского муниципалитета провинции Газиантеп Фатма Шахин.

Она напомнила, что более 20 азербайджанских и турецких городов являются побратимами. Ф.Шахин добавила, что ведутся переговоры о включении Газиантепа в этот список. Председатель муниципалитета также подчеркнула, что этот вопрос обсуждался еще в ходе ее визита в Баку в рамках участия в COP-29 в прошлом году.

"В Баку мы ознакомились с азербайджанской кухней и чайной традицией, прекрасными образцами ремесленного искусства. Скорее всего, наше побратимство состоится с Баку.

Деятельность муниципалитета Газиантепа отмечена наградами и весьма значима на международной арене. Основываясь на этом опыте, мы планируем проводить совместные мероприятия для продвижения азербайджанской культуры, традиций и кухни", - отметила Ф.Шахин.