İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Prezident: Sülh üçün öhdəlik götürülərsə, qısa zaman kəsiyində iki ölkə sülhə nail ola bilir

    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 19:35
    Prezident: Sülh üçün öhdəlik götürülərsə, qısa zaman kəsiyində iki ölkə sülhə nail ola bilir
    İlham Əliyev

    Sülh üçün öhdəlik götürülərsə, qısa zaman kəsiyində iki ölkə sülhə nail ola bilir.

    "Report"un Davosa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda panel iclasında çıxışı zamanı deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib: "İmzalanan (Vaşinqtonda sülh sazişi ilə bağlı – red.) isə günümüzdə praktiki nəticələrə çevrilir. Bu, gələcəkdə 5-6 aylıq sülh deyil və təbii, danmırıq ki, müstəqil ölkə olaraq bu vəziyyətdən zövq alırıq".

    Davos İqtisadi Forumu İlham Əliyev
    Президент: Подписанные между Баку и Ереваном документы трансформируются в практические результаты
    President: Documents signed between Baku and Yerevan transforming into practical results

    Son xəbərlər

    20:01

    Azərbaycan Prezidenti: Ermənistan istisna olmaqla regionda qonşularla işlək dost münasibəti yarada bilmişik

    Xarici siyasət
    19:52

    Kallas: Qrenlandiyanın suverenliyi ticarət mövzusu deyil

    Digər ölkələr
    19:47

    Vuçiç: Prezident İlham Əliyev mənim dostumdur

    Xarici siyasət
    19:45

    Vaaqn Xaçatryan: Ümid edirəm ki, Azərbaycandan mallar birbaşa Ermənistana daxil olacaq

    Region
    19:45

    İlham Əliyev: Torpaq itkiləri və milyon məcburi köçkünə baxmayaraq biz ümidimizi itirmədik

    Xarici siyasət
    19:41

    Fon der Lyayen: Aİ Qrenlandiya üçün investisiya və müdafiə paketi hazırlayır

    Digər ölkələr
    19:35

    Prezident: Sülh üçün öhdəlik götürülərsə, qısa zaman kəsiyində iki ölkə sülhə nail ola bilir

    Xarici siyasət
    19:34
    Foto

    Avropalı fermerlər Ursula fon der Lyayenin istefasını tələb edirlər

    Digər ölkələr
    19:25

    İlham Əliyev: Avqustda paraflanan sənədin unikallığı onun qanlı münaqişədən cəmi iki il sonra razılaşdırılmasıdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti