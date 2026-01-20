Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Президент: Подписанные между Баку и Ереваном документы трансформируются в практические результаты

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 19:25
    Подписанные между Азербайджаном и Арменией документы начинают трансформироваться в практические результаты.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

    Он отметил, что ни Армения, ни Азербайджан никогда ранее не находились в мире, будучи независимыми странами.

    "Мы не просто живем в условиях мира на протяжении пяти–шести месяцев, мы наслаждаемся этой ситуацией. Когда мы обрели независимость в 1991 году, мы уже находились в состоянии военного противостояния. Однако, сегодня плоды мира выражаются в сотрудничестве. В частности, из Азербайджана в Армению осуществляется транспортировка стратегически важных грузов, включая нефтепродукты. Это само по себе приводит к снижению цен. Еще два-три года назад подобное было абсолютно немыслимо, но сегодня это уже реальность. И я считаю, что ничто не способно помешать этому процессу", - сказал президент.

    Глава государства отметил, что сторонам необходимо сделать еще один шаг - наглядно продемонстрировать результаты жизни в условиях мира, чтобы увидеть полноценную поддержку этого процесса со стороны обществ обоих стран.

    "Тем не менее я настроен очень оптимистично, поскольку достигнутые результаты приносят колоссальную пользу Армении, Азербайджану и всему Южному Кавказу, а также служат примером того, как страны, находившиеся в состоянии глубокой вражды, могут перейти к этапу сотрудничества", - добавил он.

