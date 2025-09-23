İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva BMT-nin mənzil qərargahına gəliblər

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 17:18
    Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva BMT-nin mənzil qərargahına gəliblər

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində keçirilən yüksəksəviyyəli müzakirələrdə iştirak etmək üçün BMT-nin Nyu-Yorkda yerləşən mənzil qərargahına gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş dövlət başçısı İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı salamlayıb.

    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в штаб-квартиру ООН
    President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva arrive at UN headquarters

