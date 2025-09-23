Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva BMT-nin mənzil qərargahına gəliblər
Xarici siyasət
- 23 sentyabr, 2025
- 17:18
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində keçirilən yüksəksəviyyəli müzakirələrdə iştirak etmək üçün BMT-nin Nyu-Yorkda yerləşən mənzil qərargahına gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş dövlət başçısı İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı salamlayıb.
