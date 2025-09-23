Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в штаб-квартиру ООН
Внешняя политика
- 23 сентября, 2025
- 17:21
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в дискуссиях высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщает Report, Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш приветствовал главу нашего государства Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.
Последние новости
17:55
Бербок призвала не возлагать на ООН всю ответственность за конфликты и насилие в миреДругие страны
17:52
В Азербайджане будет создан электронный ресурс на основе ИИИКТ
17:52
США с 1 октября увеличили плату за визу из-за сбора "за добросовестность"Другие страны
17:51
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевшихПроисшествия
17:49
Азербайджан возобновил экспорт помидоров в ЛатвиюАПК
17:43
Стубб призвал ЕК к жесткости в вопросе энергоносителей из РФДругие страны
17:41
Экзамен для водителей такси успешно сдали 1300 человекНаука и образование
17:40
Испания призвала включить двух израильских министров в санкционный список ЕСДругие страны
17:37