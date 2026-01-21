İlham Əliyev Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində panel iclasda iştirak edib
Xarici siyasət
- 21 yanvar, 2026
- 22:05
Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində yanvarın 21-də Davosda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp xüsusi müraciətlə çıxış edib. Sonra Donald Trampın iştirakı ilə panel iclas keçirilib.
"Report"un Davosa ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və qızı Leyla Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər.
