    Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ в Давосе

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 22:07
    Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ в Давосе

    21 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил со специальным обращением. Затем состоялось панельное заседание с участием Дональда Трампа.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, на мероприятии присутствовали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его дочь Лейла Алиева.

    İlham Əliyev Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində panel iclasda iştirak edib

