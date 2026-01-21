Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ в Давосе
Внешняя политика
- 21 января, 2026
- 22:07
21 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил со специальным обращением. Затем состоялось панельное заседание с участием Дональда Трампа.
Как сообщает корреспондент Report из Давоса, на мероприятии присутствовали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его дочь Лейла Алиева.
