İlham Əliyev Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə səfər edib
Xarici siyasət
- 02 sentyabr, 2025
- 12:47
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 2-də Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı və birinci xanım Pekində yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya müharibəsində qazanılmış Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak edəcəklər.
