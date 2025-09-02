İlham Əliyev Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə səfər edib

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 2-də Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı və birinci xanım Pekində yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya müharibəsində qazanılmış Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak edəcəklər.

