    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл на поезде из китайского города Тяньцзинь в Пекин

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 12:52
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл на поезде из китайского города Тяньцзинь в Пекин

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 2 сентября прибыли на поезде из китайского города Тяньцзинь в столицу Пекин.

    Как сообщает Report, в Пекине глава государства и первая леди примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Ильхам Алиев   Китай   Тяньцзинь   Пекин  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Видео
    İlham Əliyev Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə səfər edib
    Английская версия Английская версия
    Фото
    Видео
    President Ilham Aliyev arrives in Beijing by train from Tianjin

    Последние новости

    13:54

    Путин: Россия не собирается нападать на Европу

    Другие страны
    13:46

    Путин заявил, что обсуждал с Трампом послевоенные гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    13:45

    Премьер Словакии: Украина не может стать членом НАТО

    Другие страны
    13:45

    В Азербайджане задержан мужчина, шантажировавший пользователей TikTok их интимными кадрами

    Происшествия
    13:44

    Азербайджанский клуб продлил контракт с турецким главным тренером

    Командные
    13:32

    Чемпионка Паралимпийских игр получила должность в МЧС Азербайджана

    Индивидуальные
    13:32

    ВОЗ: На самоубийства приходится как минимум одна из 100 смертей во всем мире

    Другие страны
    13:30

    В Баку впервые пройдет фестиваль культуры ОИС

    Kультурная политика
    13:21

    МИД Ирана: Переговоры с МАГАТЭ пока не принесли результата

    В регионе
    Лента новостей