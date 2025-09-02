Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл на поезде из китайского города Тяньцзинь в Пекин

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 2 сентября прибыли на поезде из китайского города Тяньцзинь в столицу Пекин.

Как сообщает Report, в Пекине глава государства и первая леди примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.