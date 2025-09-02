Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл на поезде из китайского города Тяньцзинь в Пекин
Внешняя политика
- 02 сентября, 2025
- 12:52
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 2 сентября прибыли на поезде из китайского города Тяньцзинь в столицу Пекин.
Как сообщает Report, в Пекине глава государства и первая леди примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.
Последние новости
13:54
Путин: Россия не собирается нападать на ЕвропуДругие страны
13:46
Путин заявил, что обсуждал с Трампом послевоенные гарантии безопасности для УкраиныДругие страны
13:45
Премьер Словакии: Украина не может стать членом НАТОДругие страны
13:45
В Азербайджане задержан мужчина, шантажировавший пользователей TikTok их интимными кадрамиПроисшествия
13:44
Азербайджанский клуб продлил контракт с турецким главным тренеромКомандные
13:32
Чемпионка Паралимпийских игр получила должность в МЧС АзербайджанаИндивидуальные
13:32
ВОЗ: На самоубийства приходится как минимум одна из 100 смертей во всем миреДругие страны
13:30
В Баку впервые пройдет фестиваль культуры ОИСKультурная политика
13:21