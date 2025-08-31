Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq sülh bərqərar olub
Xarici siyasət
- 31 avqust, 2025
- 09:51
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında normallaşma və sülh gündəliyi üzrə danışıqlar ikitərəfli əsasda aparılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Çinin Tiencin şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin ilə keçirdiyi görüşdə deyib.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, artıq iki ölkə arasında sülh bərqərar olub.
