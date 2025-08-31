    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq sülh bərqərar olub

    Xarici siyasət
    • 31 avqust, 2025
    • 09:51
    Azərbaycan ilə Ermənistan arasında normallaşma və sülh gündəliyi üzrə danışıqlar ikitərəfli əsasda aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Çinin Tiencin şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin ilə keçirdiyi görüşdə deyib.

    Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, artıq iki ölkə arasında sülh bərqərar olub.

    Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир

