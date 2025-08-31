    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир

    Внешняя политика
    • 31 августа, 2025
    • 09:59
    Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир

    Переговоры по нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией ведутся на двусторонней основе.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в городе Тяньцзинь.

    Азербайджанский лидер отметил, что между двумя странами уже установлен мир.

    Ильхам Алиев   Си Цзиньпин   мирное соглашение   Армения   ШОС  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq sülh bərqərar olub

    Последние новости

    10:53

    На юге Китая за неделю выявили 225 новых случаев лихорадки чикунгунья

    Другие страны
    10:40

    Премьер Лига: Объявлено время начала матча "Карабах" - "Зиря"

    Футбол
    10:21

    Чемпионат мира: Сборная Азербайджана сегодня будет участвовать в смешанных командных соревнованиях

    Индивидуальные
    10:18

    Председатель КНР: Необходимо восстановить авторитет и влияние ООН

    Другие страны
    10:01

    Си Цзиньпин: Китай поддерживает суверенную модель развития Азербайджана

    Внешняя политика
    09:59

    Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир

    Внешняя политика
    09:44
    Фото

    В Тяньцзине прошла встреча президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином

    Внешняя политика
    09:38

    Премьер-лига: Сегодня "Карабах" встретится с "Карван-Йевлах"

    Футбол
    09:13

    Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства

    В регионе
    Лента новостей