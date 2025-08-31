Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир

Переговоры по нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией ведутся на двусторонней основе.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в городе Тяньцзинь.

Азербайджанский лидер отметил, что между двумя странами уже установлен мир.