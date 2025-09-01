Prezident: Azərbaycan Çinin qlobal inkişaf və qlobal təhlükəsizlik təşəbbüslərini dəstəkləyib
Xarici siyasət
- 01 sentyabr, 2025
- 15:07
Azərbaycan Çinin beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişafı təşviq etmək üçün irəli sürdüyü Qlobal İnkişaf Təşəbbüsünü, Qlobal Təhlükəsizlik Təşəbbüsünü və Qlobal Sivilizasiya Təşəbbüsünü fəal şəkildə dəstəkləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Çinin Tiencin şəhərində "ŞƏT plyus" formatında keçirilən iclasda çıxışı zamanı söyləyib.
"Biz, həmçinin Çin Xalq Respublikasının Sədri tərəfindən irəli sürülmüş Qlobal İdarəetmə Təşəbbüsünü dövlətlərin suveren bərabərliyi, BMT Nizamnaməsi və beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında beynəlxalq münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş mühüm və vaxtında atılmış bir addım kimi alqışlayırıq" – deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
Son xəbərlər
16:24
Ərdoğan və Pezeşkian Çində görüşübRegion
16:23
"Honor" son 2 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 47 %-ni itiribİKT
16:22
ICPC prezidenti Bakını "planetin ən ağıllı şəhəri" adlandırıbMaliyyə
16:12
Bakıda ICPC-nin 49-cu dünya finalı keçirilirMaliyyə
16:09
Lotereyada iştirak et, Evini "OBA" ilə doldur!Biznes
16:08
"Çelsi" iki yarımmüdafiəçisi ilə bağlı qərar veribFutbol
16:03
"YouTube" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 72 %-ni itiribİKT
16:00
Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunubHadisə
15:58