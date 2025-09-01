    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал инициативы Китая по глобальному развитию и глобальной безопасности

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 15:06
    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал инициативы Китая по глобальному развитию и глобальной безопасности

    Азербайджан активно поддержал инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, выдвинутые Китаем в целях содействия международному миру, безопасности и развитию.

    Как сообщает Repot, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.

    "Мы также приветствуем инициативу по глобальному управлению, представленную Председателем Китайской Народной Республики как важную и своевременную меру, направленную на улучшение международных отношений на основе суверенного равенства государств и уважения Устава ООН и международного права", - подчеркнул глава государства.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Prezident: Azərbaycan Çinin qlobal inkişaf və qlobal təhlükəsizlik təşəbbüslərini dəstəkləyib
    Английская версия Английская версия
    Ilham Aliyev: Azerbaijan has supported China"s Initiatives on Global Development and Global Security

