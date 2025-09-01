Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал инициативы Китая по глобальному развитию и глобальной безопасности
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 15:06
Азербайджан активно поддержал инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, выдвинутые Китаем в целях содействия международному миру, безопасности и развитию.
Как сообщает Repot, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.
"Мы также приветствуем инициативу по глобальному управлению, представленную Председателем Китайской Народной Республики как важную и своевременную меру, направленную на улучшение международных отношений на основе суверенного равенства государств и уважения Устава ООН и международного права", - подчеркнул глава государства.
