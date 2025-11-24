Polat Safi: Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı regional sabitlik baxımından nümunəvi mərhələyə çatıb
- 24 noyabr, 2025
- 09:58
Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı yalnız ikitərəfli əlaqələr çərçivəsində deyil, regional sabitlik baxımından da nümunəvi mərhələyə çatıb.
"Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (SAM) sədri Polat Safi Azərbaycan-Türkiyə Beyin Mərkəzlərinin Birinci Şuşa Forumunda deyib.
O, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin strateji müttəfiqlik səviyyəsinə çatdırıldığını vurğulayıb:
"Məlumdur ki, "Bir millət, iki dövlət" prinsipi ilə qarşılıqlı etimad, həmrəylik və qardaşlıq duyğuları əsasında formalaşan Türkiyə–Azərbaycan münasibətləri prezidentlərimizin ali iradəsi və tarixi Şuşa Bəyannaməsi ilə strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlib. Enerjidən nəqliyyata, müdafiədən mədəni əməkdaşlığa qədər mühüm sahələrdə əldə olunan konkret nailiyyətlərlə əməkdaşlığımız yalnız ikitərəfli müstəvidə deyil, regional sabitlik baxımından da nümunəvi mərhələyə çatıb. Bu müstəvidə strateji və çoxşaxəli xarakter daşıyan Türkiyə–Azərbaycan münasibətləri intensiv davam edən qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlərlə yanaşı, müxtəlif səviyyələrdə qurumlararası təmas və əməkdaşlıqları da ehtiva edir".
P.Safi iki ölkənin beyin mərkəzləri arasında əməkdaşlığın zəruriliyini önə çəkib:
"Bu mənada biz tərəfdaş qurumumuz olan Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi ilə birlikdə ən yüksək siyasi iradəyə əsaslanaraq iki ölkənin beyin mərkəzləri arasında əməkdaşlığın zəruriliyi barədə də ortaq mövqeyə gəlmişik. Bu çərçivədə davamlı tədbirlərin keçirilməsi əsas hədəflərimizdən biridir. Forum çərçivəsində əvvəlcə regional kontekstdə aktual məsələləri müzakirə edəcəyik. Ardınca isə beyin mərkəzlərimiz arasında əməkdaşlığı genişləndirmək imkanlarına nəzərdən keçirəcəyik".