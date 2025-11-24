İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Polat Safi: Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı regional sabitlik baxımından nümunəvi mərhələyə çatıb

    Xarici siyasət
    • 24 noyabr, 2025
    • 09:58
    Polat Safi: Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı regional sabitlik baxımından nümunəvi mərhələyə çatıb

    Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı yalnız ikitərəfli əlaqələr çərçivəsində deyil, regional sabitlik baxımından da nümunəvi mərhələyə çatıb.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (SAM) sədri Polat Safi Azərbaycan-Türkiyə Beyin Mərkəzlərinin Birinci Şuşa Forumunda deyib.

    O, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin strateji müttəfiqlik səviyyəsinə çatdırıldığını vurğulayıb:

    "Məlumdur ki, "Bir millət, iki dövlət" prinsipi ilə qarşılıqlı etimad, həmrəylik və qardaşlıq duyğuları əsasında formalaşan Türkiyə–Azərbaycan münasibətləri prezidentlərimizin ali iradəsi və tarixi Şuşa Bəyannaməsi ilə strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlib. Enerjidən nəqliyyata, müdafiədən mədəni əməkdaşlığa qədər mühüm sahələrdə əldə olunan konkret nailiyyətlərlə əməkdaşlığımız yalnız ikitərəfli müstəvidə deyil, regional sabitlik baxımından da nümunəvi mərhələyə çatıb. Bu müstəvidə strateji və çoxşaxəli xarakter daşıyan Türkiyə–Azərbaycan münasibətləri intensiv davam edən qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlərlə yanaşı, müxtəlif səviyyələrdə qurumlararası təmas və əməkdaşlıqları da ehtiva edir".

    P.Safi iki ölkənin beyin mərkəzləri arasında əməkdaşlığın zəruriliyini önə çəkib:

    "Bu mənada biz tərəfdaş qurumumuz olan Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi ilə birlikdə ən yüksək siyasi iradəyə əsaslanaraq iki ölkənin beyin mərkəzləri arasında əməkdaşlığın zəruriliyi barədə də ortaq mövqeyə gəlmişik. Bu çərçivədə davamlı tədbirlərin keçirilməsi əsas hədəflərimizdən biridir. Forum çərçivəsində əvvəlcə regional kontekstdə aktual məsələləri müzakirə edəcəyik. Ardınca isə beyin mərkəzlərimiz arasında əməkdaşlığı genişləndirmək imkanlarına nəzərdən keçirəcəyik".

    Şuşa Forumu BMTM Azərbaycan Türkiyə beyin mərkəzi

    Son xəbərlər

    10:21

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

    Energetika
    10:19
    Foto
    Video

    "Afen Plaza"da partlayış birinci mərtəbədə baş verib - YENİLƏNİB 3

    Hadisə
    10:18

    Pakistanda polis idarəsinin yaxınlığında partlayış olub

    Digər ölkələr
    10:15

    Muhittin Ataman: Türkiyə Azərbaycanla qurduğu münasibətləri başqa heç bir ölkə ilə qurmayıb

    Xarici siyasət
    10:11

    Gəncədə evdən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:07

    AFFA-nın futzal üzrə baş inzibatçısı UEFA Çempionlar Liqası matçına təyinat alıb

    Futbol
    10:05
    Foto

    Astanada Türk dünyası ölkələrinin Beynəlxalq incəsənət festivalı başlayıb

    Region
    10:02

    Azərbaycanın U-18 millisinin toplanış üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    10:00

    Sosial şəbəkədə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik və qeyri-etik paylaşım edənlər məsuliyyətə cəlb ediləcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti