    Полат Сафи: Азербайджано-турецкое сотрудничество - пример региональной стабильности

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 10:37
    Полат Сафи: Азербайджано-турецкое сотрудничество - пример региональной стабильности

    Сотрудничество Азербайджана и Турции является примером не только в рамках двусторонних отношений, но и с точки зрения региональной стабильности.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил председатель Центра стратегических исследований (ЦСИ) Полат Сафи на Первом Шушинском форуме мозговых центров Азербайджана и Турции.

    Он подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения достигли уровня стратегического союзничества:

    "Известно, что турецко-азербайджанские отношения, сформировавшиеся на основе взаимного доверия, солидарности и братских связей под лозунгом "Одна нация, два государства", поднялись на уровень стратегического союзничества благодаря высшей воле наших президентов и исторической Шушинской декларации. Благодаря конкретным успехам в различных областях, от энергетики до транспорта, от обороны до культурного взаимодействия, наше сотрудничество достигло беспрецедентного уровня не только на двусторонней основе, но и в контексте региональной стабильности.

    В этой плоскости турецко-азербайджанские отношения, носящие стратегический и многогранный характер, помимо интенсивных взаимных визитов на высоком уровне, также включают межинституциональные контакты и сотрудничество на разных уровнях. В этом смысле мы вместе с нашей партнерской организацией ЦАМО пришли к общей позиции о необходимости сотрудничества между мозговыми центрами двух стран в соответствии с высшей политической волей. Превращение наших мероприятий в постоянный механизм является одной из наших главных целей. В рамках форума мы сначала обсудим актуальные вопросы в региональном контексте, затем сосредоточимся на том, как можно расширить сотрудничество между нашими мозговыми центрами".

    Лента новостей