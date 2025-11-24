İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ORSAM prezidenti: Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində əsas şərt mühüm məsələlərdə uzlaşmadır

    Xarici siyasət
    • 24 noyabr, 2025
    • 10:51
    ORSAM prezidenti: Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində əsas şərt mühüm məsələlərdə uzlaşmadır

    Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində önəmli olan əsas şərt sosial, iqtisadi və enerji məsələlərində uzlaşmanın təmin edilməsidir.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Yaxın Şərq Araşdırmaları Mərkəzinin (ORSAM) prezidenti Kadir Təmiz Azərbaycan-Türkiyə Beyin Mərkəzlərinin Birinci Şuşa Forumunda deyib.

    O, 2023-cü ilin oktyabrından sonra baş verənlərin Yaxın Şərq regionu üçün qırılma nöqtəsi olduğunu qeyd edib:

    "Yaxın Şərqə səfərlərimiz zamanı əmin olmuşuq ki, orada son yüz ildə qurulan nizamdan heç kim razı deyil. Yəməndən İraqa, Şimali Afrikadan Sudana, Liviyaya qədər Birinci Dünya müharibəsinin nəticələrinin mirasını daşımalı olururq. Regiondakı təsir mübarizəsi İran–İsrail gərginliyi, eləcə də ABŞ-nin Yaxın Şərqə yenidən qayıtması ilə müşahidə olunur. Çin isə buna paralel olaraq nəhəng iqtisadi artımını tədricən siyasi və geosiyasi sahələrə yönəldir. Biz bunu Yaxın Şərqdə çox açıq şəkildə müşahidə edirik".

    K.Təmiz bildirib ki, Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyinin təməlini hər iki ölkənin mövqeyindəki eynilik və uzlaşmadır:

    "Əgər strateji müttəfiqiksə, bu, digər ölkələr üçün də örnək ola biləcək ittifaq modelidir. Türkiyə sabitlik təmin edən bir aktordur. Məsələn, Suriyada yaradılan təhlükəsizlik bölgələri və ya İraqda Türkiyənin həyata keçirdiyi aktiv əməliyyatlar destabilizasiya yaradan faktor deyil. Əksinə, regional nizamın və İraqla Suriyada dövlət institutlarının gücləndirilməsi məqsədilə atılan addımlar çərçivəsində həyata keçirilir.

    Diqqət çəkən başlıca məqam odur ki, artıq təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycanla birlikdəyik. Ancaq Azərbaycanla münasibətlərdə, fikrimcə, daha önəmli olan sosial, iqtisadi və enerji məsələlərdə uyğunlaşmanın təmin edilməsidir. İkinci məsələ isə Azərbaycanın Yaxın Şərqdəki xarici siyasət prioritetləridir. Bu mövzuda ORSAM olaraq Türkiyə–Azərbaycan əməkdaşlığına açığıq. Bu məsələləri birlikdə müzakirə etməyimiz vacibdir".

    Şuşa Forumu Azərbaycan Türkiyə beyin mərkəzi
    Президент ORSAM: Основой турецко-азербайджанских отношений является общность позиций
    ORSAM head stresses need for deeper socio-economic alignment in Türkiye–Azerbaijan ties

    Son xəbərlər

    11:51

    "Turan Tovuz" Azərbaycan çempionatında yubiley qolunu vurub

    Futbol
    11:46

    Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti: Türk dünyası vahid olmalıdır

    Region
    11:46

    Premyer Liqanın XII turu "Sabah" üçün yubiley heç-heçəsi ilə əlamətdar olub

    Futbol
    11:46

    Türkiyə DİN rəsmisi: Zəngəzur dəhlizi bölgə və dünya iqtisadiyyatına mühüm töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    11:41

    Azərbaycan və Özbəkistan QHT-ləri üçün birgə qrant müsabiqəsi elan ediləcək

    Xarici siyasət
    11:39

    Azərbaycan tullantı sektorunda emissiyaları azaltmaq üçün geniş tədbirlər planı hazırlayır

    Sənaye
    11:37

    Oman Sultanlığı Azərbaycanda səfirlik açacaq

    Xarici siyasət
    11:35

    TİKA rəsmisi: TDT ölkələri QHT-lərinin təcrübə mübadiləsi əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək

    Daxili siyasət
    11:35
    Video

    Partlayış baş verən plazanın sahibi: Binaya yeraltı qaz sızıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti