    Президент ORSAM: Основой турецко-азербайджанских отношений является общность позиций

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 11:25
    Президент ORSAM: Основой турецко-азербайджанских отношений является общность позиций

    Основой турецко-азербайджанских отношений является взаимопонимание по социальным, экономическим и энергетическим вопросам.

    Как сообщает корреспондент Report из Шуши, об этом на Первом Шушинском форуме азербайджано-турецких мозговых центров заявил президент Центра исследований Ближнего Востока (ORSAM) Кадир Темиз.

    По его словам, стратегический союз Азербайджана и Турции основывается на идентичности и согласованности позиций: "Такой формат партнерства может служить примером для других стран. Турция является актором, обеспечивающим стабильность. Например, созданные в Сирии зоны безопасности или активные операции Турции в Ираке не являются фактором дестабилизации. Наоборот, они осуществляются в рамках шагов, направленных на укрепление регионального порядка и государственных институтов в Ираке и Сирии. Важно и то, что теперь мы вместе с Азербайджаном действуем по вопросам безопасности".

    Темиз также отметил, что наряду с вопросами безопасности особую значимость приобретает согласованность позиций двух стран в социальных, экономических и энергетических сферах. Он подчеркнул, что ORSAM открыт к сотрудничеству с Азербайджаном по внешнеполитическим вопросам на Ближнем Востоке и считает важным совместное обсуждение этих тем.

    Лента новостей