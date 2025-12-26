İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Nazir: Azərbaycanın Qəzzada sülhməramlı qüvvələr daxilində iştirakı ilə bağlı ABŞ-nin müraciətində bir sıra açıq suallar var idi

    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 17:31
    Nazir: Azərbaycanın Qəzzada sülhməramlı qüvvələr daxilində iştirakı ilə bağlı ABŞ-nin müraciətində bir sıra açıq suallar var idi

    ABŞ tərəfindən Azərbaycana Qəzzada Beynəlxalq Sabitləşdirici Qüvvələr daxilində iştirak etməklə bağlı müraciət edilmişdi, lakin burada bir sıra açıq suallar var idi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov nazirliyin ilin yekunlarına dair hesabatının təqdimatı zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    Nazir bildirib ki, bu təklif Azərbaycana olan beynəlxalq etimaddan və ordusunun peşəkarlığından irəli gəlirdi:

    "Lakin Azərbaycan üçün burada açıq olan bir sıra suallar var idi. Məsələn, bu fəaliyyət necə bir fəaliyyət olacaq, mandatın formatı necə olacaq, müddət nə qədər olacaq və sair kimi xeyli açıq suallar var idi. Və biz, təəssüf ki, bu sualların bir çoxuna cavab ala bilmədik. Nəticədə əlimizdə olan məlumat bu yöndə qəti qərar verməyimizi mümkünsüz etdi. Ona görə də hazırda Azərbaycan hərbçilərinin orada fəaliyyəti ilə bağlı qərar yoxdur".

    C.Bayramov, həmçinin əlavə edib ki, Azərbaycan tərəfinə Qəzzada bərpa və quruculuq işlərinin aparılması ilə bağlı hər hansı müraciət yoxdur.

    sülhməramlı ABŞ Ceyhun Bayramov Azərbaycan
    Глава МИД прокомментировал участие Азербайджана в миротворческих силах в Газе

    Son xəbərlər

    18:05

    Nazir: Erməniəsilli şəxslərin azad olunmaları ilə bağlı qanuna uyğun gəlməyən qərarları qəbul etməyəcəyik

    Xarici siyasət
    18:04

    XİN: İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı plan yoxdur

    Xarici siyasət
    18:03

    XİN başçısı: Azərbaycan TRİPP layihəsində region üçün hər hansı risk görmür

    Xarici siyasət
    17:57
    Foto

    "Global Media Group"da qanvermə aksiyası keçirilib

    Media
    17:55

    Azərbaycanın "qara siyahı"sında olan şəxslərin sayı açıqlanıb

    Xarici siyasət
    17:54

    XİN başçısı: Qərbi Azərbaycan məsələsinin Ermənistana ərazi iddiası olmasının heç bir əsası yoxdur

    Xarici siyasət
    17:53
    Foto

    Leyla Əliyeva "YAŞA" Mərkəzində yaşlı nəslin nümayəndələri ilə görüşüb

    Sosial müdafiə
    17:48

    Ceyhun Bayramov: Ermənistana səfər edə bilərəm

    Daxili siyasət
    17:47

    Nazir: Bizim üçün əsas olan Ermənistan konstitusiyasında Müstəqillik Aktına istinadın dəyişməsidir - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti