    Глава МИД прокомментировал участие Азербайджана в миротворческих силах в Газе

    Внутренняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 17:48
    Глава МИД прокомментировал участие Азербайджана в миротворческих силах в Газе

    США обращались к Азербайджану с предложением об участии в составе Международных стабилизационных сил в Газе, однако здесь есть открытые вопросы.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

    По словам министра, само предложение было связано с высоким уровнем доверия к Азербайджану и профессионализмом его вооруженных сил.

    "Однако для Азербайджана здесь был ряд открытых вопросов. Например, какой будет эта деятельность, формат мандата, срок участие и другие условия. Отсутствие ясности по этим вопросам не позволило принять окончательное решение", - отметил Байрамов, добавив, что на данный момент решения об участии азербайджанских военнослужащих в данной миссии нет.

    Министр также подчеркнул, что обращений к Азербайджану по участию в восстановительных работах в секторе Газа не поступало.

    Лента новостей