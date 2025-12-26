Глава МИД прокомментировал участие Азербайджана в миротворческих силах в Газе
- 26 декабря, 2025
- 17:48
США обращались к Азербайджану с предложением об участии в составе Международных стабилизационных сил в Газе, однако здесь есть открытые вопросы.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.
По словам министра, само предложение было связано с высоким уровнем доверия к Азербайджану и профессионализмом его вооруженных сил.
"Однако для Азербайджана здесь был ряд открытых вопросов. Например, какой будет эта деятельность, формат мандата, срок участие и другие условия. Отсутствие ясности по этим вопросам не позволило принять окончательное решение", - отметил Байрамов, добавив, что на данный момент решения об участии азербайджанских военнослужащих в данной миссии нет.
Министр также подчеркнул, что обращений к Азербайджану по участию в восстановительных работах в секторе Газа не поступало.