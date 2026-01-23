NATO Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə yeni xüsusi nümayəndəsini təyin edib
Xarici siyasət
- 23 yanvar, 2026
- 11:11
NATO Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə yeni xüsusi nümayəndəsini təyin edib.
"Report"un NATO-ya istinadən məlumatına görə, bunu Alyansın baş katibinin müavini Radmila Şekerinska Bakıda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla görüşü zamanı bildirib.
"Radmila Şekerinska bəyan edib ki, NATO Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə yeni xüsusi nümayəndəsini təyin edib. Onun yaxın zamanda vəzifəsinin icrasına başlayacağı gözlənilir", - məlumatda bildirilib.
Eyni zamanda, görüş zamanı R.Şekerinska Azərbaycanın Avropanın, o cümlədən Ukraynanın enerji müstəqilliyinə töhfəsini yüksək qiymətləndirib və qaz ixracının bir sıra NATO müttəfiqlərinin enerji müstəqilliyini gücləndirdiyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
11:27
"Barselona"nın sabiq futbolçusu "Yuventus"a keçə bilərFutbol
11:27
Ötən il Azərbaycanın Çexiyaya ixrac etdiyi neftin həcmi açıqlanıbEnergetika
11:26
NATO Azərbaycanla tərəfdaşlıq proqramı üzərində işi tamamlayırXarici siyasət
11:24
Gürcüstanın sabiq ədliyyə nazirinin müavini azadlığa buraxılıbRegion
11:17
Zahid Oruc: Sərhəd kəndlərin inkişafı ilə bağlı ayrıca dövlət proqramına ehtiyac varDaxili siyasət
11:14
Azərbaycan "Menzies Aviation"lə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibBiznes
11:12
Mirça Luçeskunun vəziyyəti ağırlaşıbFutbol
11:11
NATO Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə yeni xüsusi nümayəndəsini təyin edibXarici siyasət
11:10