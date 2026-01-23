НАТО назначило нового Специального представителя по Южному Кавказу и Центральной Азии
Внешняя политика
- 23 января, 2026
- 11:08
НАТО назначило нового специального представителя по Южному Кавказу и Центральной Азии.
Как передает Report со ссылкой на НАТО, об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска.
"Радмила Шекеринска объявила, что НАТО назначило нового специального представителя по Южному Кавказу и Центральной Азии, который, как ожидается, вскоре приступит к своим обязанностям", - говорится в сообщении.
Напомним, что 21-22 января Радмила Шекеринска побывала с визитом в Азербайджане, где провела встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, а также специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.
