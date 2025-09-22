İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Metyu Brayza: Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişi imzalandıqdan sonra regiona investisiyalar artacaq

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2025
    • 13:28
    Metyu Brayza: Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişi imzalandıqdan sonra regiona investisiyalar artacaq
    Metyu Brayza

    Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişi imzalandıqdan sonra regiona investisiyalar artacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Azərbaycandakı sabiq səfiri Metyu Brayza (2010-2012) Bakıda keçirilən Birinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan öz qarşılıqlı əlaqələrini inkişaf etdirərək öz müstəqilliyini və təhlükəsizliyini daha da gücləndirir:

    "Azərbaycan 27 il ərzində çox dəyişib. Mən o dövrlər hava limanından keçəndə ancaq yol, yanacaqdoldurma məntəqəsi görmüşdüm. Bu dəfə gələndə isə hər şey tamamilə dəyişib. Azərbaycanda 1994-cü ildən qəbul edilən qərarlara diqqət yetirin. Azərbaycan xarici investorları ölkəyə cəlb etdi".

    M.Brayza əlavə edib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi imzalandıqdan sonra regiona investisiyalar artacaq:

    "Zəngəzur dəhlizi də bölgə üçün əhəmiyyət daşıyır. Çünki böyük potensialı var".

