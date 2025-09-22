Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 14:11
    Брайза: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном приведет к росту инвестиций в регион

    После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион значительно возрастут.

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза (2010–2012) на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

    По его словам, укрепляя свои международные связи, Азербайджан одновременно усиливает независимость и безопасность: "Азербайджан сильно изменился за последние 27 лет. Обратите внимание на решения, принятые с 1994 года - страна активно привлекает иностранных инвесторов".

    М.Брайза отметил, что после подписания мирного соглашения инвестиции в регион возрастут: "Зангезурский коридор имеет особое значение. У него большой потенциал для развития региона".

    Зангезурский коридор инвестиции Мэтью Брайза
