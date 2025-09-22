Брайза: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном приведет к росту инвестиций в регион
Внешняя политика
- 22 сентября, 2025
- 14:11
После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион значительно возрастут.
Как сообщает Report, об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза (2010–2012) на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.
По его словам, укрепляя свои международные связи, Азербайджан одновременно усиливает независимость и безопасность: "Азербайджан сильно изменился за последние 27 лет. Обратите внимание на решения, принятые с 1994 года - страна активно привлекает иностранных инвесторов".
М.Брайза отметил, что после подписания мирного соглашения инвестиции в регион возрастут: "Зангезурский коридор имеет особое значение. У него большой потенциал для развития региона".
