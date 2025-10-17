Mehriban Əliyeva Roma Papası ilə görüşü barədə paylaşım edib
Xarici siyasət
- 17 oktyabr, 2025
- 20:28
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Müqəddəs Taxt-Taca – Vatikana rəsmi səfəri çərçivəsində oktyabrın 17-də Roma Papası XIV Leo ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında paylaşım edib.
"Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Müqəddəs Taxt-Taca – Vatikana rəsmi səfəri çərçivəsində oktyabrın 17-də Roma Papası XIV Leo ilə görüşüb", - paylaşımda bildirilib.
