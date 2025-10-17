Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече с Папой Римским
Внешняя политика
- 17 октября, 2025
- 20:37
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Львом XIV в рамках официального визита в Святой Престол - Ватикан.
Как сообщает Report, первый вице-президент поделилась в своем аккаунте в соцсети X соответствующей публикацией.
"17 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках своего официального визита в Святой Престол - Ватикан встретилась с Папой Римским Львом XIV", - говорится в публикации.
