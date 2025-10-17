Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече с Папой Римским

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 20:37
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече с Папой Римским

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Львом XIV в рамках официального визита в Святой Престол - Ватикан.

    Как сообщает Report, первый вице-президент поделилась в своем аккаунте в соцсети X соответствующей публикацией.

    "17 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках своего официального визита в Святой Престол - Ватикан встретилась с Папой Римским Львом XIV", - говорится в публикации.

    Mehriban Əliyeva Roma Papası ilə görüşü barədə paylaşım edib
    Mehriban Aliyeva makes post on meeting with Pope Leo XIV

