Maria Chiara Malaguti: Arbitraj mərkəzi məhkəmə sistemi ilə sıx işləməlidir
Xarici siyasət
- 24 oktyabr, 2025
- 11:35
İstənilən arbitraj mərkəzi mütləq məhkəmə sistemi ilə sıx işləməlidir, bunun hesabına onlar bir-birini tamamlamış olurlar.
"Report" xəbər verir ki, bunu UNIDROIT-in keçmiş prezidenti Maria Chiara Malaguti Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılış mərasimindəki çıxışında deyib.
O qeyd edib ki, hazırda sərmayələrlə bağlı arbitraj sahəsində islahatlar keçirilir: "Arbitraj həm məhkəmə sistemini tamamlayır, həm də seçim imkanı verir. Bir çox siyasi alətlər arbitraj mərkəzlərinin yaranmasına çalışır".
Maria Chiara Malaguti, həmçimin vurğulayıb ki, bu gün bir çox tikinti sahəsində olan mübahisələr də arbitraj sayəsində həllini tapır.
