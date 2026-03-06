Macarıstanın Bakıdakı səfirliyi İranın Naxçıvana hücumlarını pisləyib
- 06 mart, 2026
- 12:12
Macarıstanın Bakıdakı səfirliyi İranın pilotsuz uçuş aparatlarının dünən Naxçıvan ərazisinə endirdiyi zərbələri təhlükəsizliyin qəbuledilməz pozuntusu adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın sosial şəbəkələrdəki paylaşımında bildirilib.
"Macarıstan səfirliyi Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına edilən hücumları qətiyyətlə pisləyir. Azərbaycanın təhlükəsizliyinin, suverenliyinin və beynəlxalq hüququn bu cür qəbuledilməz şəkildə pozulması regional sabitliyi sarsıdır. Macarıstan Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə həmrəydir. Biz xəsarət alanların tezliklə sağalmasını diləyirik", - diplomatik missiyanın məlumatında bildirilib.
Xatırladaq ki, İrandan Naxçıvana martın 5-də günorta radələrində dron hücumları həyata keçirilib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasının üzərinə, ikincisi isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava limanına hücum nəticəsində dörd mülki şəxs xəsarət alıb. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu XİN-ə çağırılıb. Azərbaycan tərəfi cavab zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxladığını bəyan edib.