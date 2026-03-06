Венгрия назвала атаку дронов Ирана на Нахчыван неприемлемым нарушением безопасности

Посольство Венгрии в Баку назвало вчерашние удары иранских беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана неприемлемым нарушением безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсетях.

"Посольство Венгрии решительно осуждает атаки на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. Это неприемлемое нарушение безопасности, суверенитета Азербайджана и международного права подрывает региональную стабильность. Венгрия солидарна с правительством Азербайджана и азербайджанским народом. Мы желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.