    Koşta: Aİ və Azərbaycan təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi imkanlarını müzakirə edir

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 17:17
    Koşta: Aİ və Azərbaycan təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi imkanlarını müzakirə edir

    Avropa İttifaqı (Aİ) və Azərbaycan təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi imkanlarını müzakirə edirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatlarla çıxışı zamanı bildirib.

    "Azərbaycan Avropa İttifaqının əsas tərəfdaşıdır", - Koşta deyib.

    Onun sözlərinə görə, son bir il ərzində ölkələr ikitərəfli münasibətləri intensivləşdiriblər.

    "Bugünkü görüş xüsusilə təhlükəsizlik, energetika, rəqəmsal texnologiyalar və nəqliyyat sahələrində gələcək əməkdaşlığa olan ümumi sadiqliyimizin sübutudur. Hazırda biz Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında daha sıx əməkdaşlıq üçün yeni çərçivə proqramı (strateji tərəfdaşlıq - red.) üzərində işləyirik", - o qeyd edib.

    Koşta əlavə edib ki, tərəflər müdafiə və enerji təhlükəsizliyi sahələrində də əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi yollarını axtarırlar:

    "Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, enerji təhlükəsizliyi bizim ikitərəfli əməkdaşlığımızın təməl daşıdır. Dörd il əvvəl Avropa İttifaqı Şurası qaz, neft və kömür tədarükü mənbələrini şaxələndirmək barədə qərar qəbul edib. Cənub Qaz Dəhlizi sayəsində Azərbaycan bu prosesdə həlledici rol oynayıb".

    İlham Əliyev Avropa İttifaqı Antonio Koşta Cənub Qaz Dəhlizi (CQD)
    Кошта: ЕС и Азербайджан обсуждают углубление сотрудничества в сфере безопасности
    António Costa: EU, Azerbaijan exploring ways to deepen cooperation in defense security

