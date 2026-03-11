Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Кошта: ЕС и Азербайджан обсуждают углубление сотрудничества в сфере безопасности

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 17:14
    Кошта: ЕС и Азербайджан обсуждают углубление сотрудничества в сфере безопасности

    Евросоюз и Азербайджан обсуждают возможности углубления сотрудничества в области безопасности.

    Как передает Report, об этом президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

    "Азербайджан является ключевым партнером Европейского союза", - сказал Кошта.

    По его словам, за последний год стороны активизировали двусторонние отношения. "Сегодняшняя встреча является свидетельством нашей общей приверженности дальнейшему сотрудничеству, особенно в сферах безопасности, энергетики, цифровых технологий и транспорта. В настоящее время мы работаем над новой рамочной программой (стратегического партнерства - ред.) для более тесного сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном", - отметил он.

    Кошта добавил, что стороны также ищут пути углубления сотрудничества в области обороны и энергетической безопасности: "Энергетическая безопасность является краеугольным камнем нашего двустороннего сотрудничества, как отметил президент Алиев. Четыре года назад, Европейский совет принял решение диверсифицировать источники поставок газа, нефти и угля. Азербайджан сыграл ключевую роль в этом процессе, благодаря Южному газовому коридору (ЮГК)".

