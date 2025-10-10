İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşa həbsxanasında olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 17:58
    Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşa həbsxanasında olub - YENİLƏNİB

    İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarının işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri başlayıb.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, şəhərə gələn xarici qonaqlar Şuşanın görməli yerləri ilə yanaşı, vaxtilə azərbaycanlı əsir-girovların saxlandıqları və dəhşətli işgəncələrə məruz qaldıqları Şuşa həbsxanasına da baş çəkiblər.

    İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarının işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri başlayıb.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, səfər iştirakçıları Şuşa şəhərində aparılan bərpa-quruculuq işləri ilə tanış olublar.

    Həmçinin qonaqlar Şuşanın görməli yerləri ilə yanaşı, vaxtilə azərbaycanlı əsir-girovların saxlandıqları və dəhşətli işgəncələrə məruz qaldıqları Şuşa həbsxanasına da baş çəkəcəklər.

    Qeyd edək ki, konfrans iştirakçıları günün birinci yarısında Ağdərə rayonunun Ballıqaya kəndi ərazisində aşkarlanan kütləvi məzarlıqla tanış olublar. Tədbir iştirakçılarının sabah Cəbrayıl rayonuna səfəri, həmçinin Zəngilan rayonunun Ağalı və Məmmədbəyli kəndlərində yeni məskunlaşma yerlərini ziyarəti nəzərdə tutulur.

    əsir və itkin düşmüş şəxslər Şuşa Ağdərə Beynəlxalq konfrans
    Foto
    Участники международной конференции по пропавшим без вести посетили Шушинскую тюрьму - ОБНОВЛЕНО
    Foto
    Participants of international conference on missing persons visit Shusha

    Son xəbərlər

    17:58
    Foto

    Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşa həbsxanasında olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:55

    Günay Əfəndiyeva: Hazırda Azərbaycanla Türkmənistan arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədədir

    Xarici siyasət
    17:54

    İlqar Musayev: "Kibertəhlükəsizlik artıq iqtisadi sabitliyin və dayanıqlı inkişafın dayaqlarından birinə çevrilib"

    İKT
    17:48

    Eldar Quliyev: Türk dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana mənəvi dayaq oldu

    Xarici siyasət
    17:44

    Kino Agentliyinin Baş direktoru: Azərbaycanda animasiya sahəsində vəziyyət qaneedici deyil

    İncəsənət
    17:43

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Quba"ya qalib gəlib

    Komanda
    17:42
    Foto

    Azərbaycanda dövlət su kadastrı və elektron su xəritəsi təqdim edilib

    İnfrastruktur
    17:35

    Estoniyalı ekspert: "Kibertəhdidlər üçün adekvat hüquqi cavab tədbirləri lazımdır"

    İKT
    17:31

    "Araz-Naxçıvan" yoxlama matçı keçirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti