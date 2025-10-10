Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам посетили Шушу
Внешняя политика
- 10 октября, 2025
- 17:32
Началась поездка на освобожденные от оккупации территории участников международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", проводимой в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.
Как передает корреспондент Report из города Шуша, участники поездки ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе.
Также гости посетят и Шушинскую тюрьму, где армяне насильно удерживали и подвергали пыткам азербайджанских пленных и заложников.
В первой половине дня участники конференции побывали на территории обнаружения массового захоронения в селе Баллыгая Агдеринского района.
