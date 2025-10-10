Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам посетили Шушу

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 17:32
    Началась поездка на освобожденные от оккупации территории участников международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", проводимой в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

    Как передает корреспондент Report из города Шуша, участники поездки ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе.

    Также гости посетят и Шушинскую тюрьму, где армяне насильно удерживали и подвергали пыткам азербайджанских пленных и заложников.

    В первой половине дня участники конференции побывали на территории обнаружения массового захоронения в селе Баллыгая Агдеринского района.

