Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам посетили Шушу

Началась поездка на освобожденные от оккупации территории участников международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", проводимой в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, участники поездки ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе.

Также гости посетят и Шушинскую тюрьму, где армяне насильно удерживали и подвергали пыткам азербайджанских пленных и заложников.

В первой половине дня участники конференции побывали на территории обнаружения массового захоронения в селе Баллыгая Агдеринского района.