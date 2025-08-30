İranın yeni səfiri: Ümid edirəm ki, iki ölkə və xalqın getdikcə yaxınlaşmasının şahidi olacağıq

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Xarici siyasət
    • 30 avqust, 2025
    • 19:51
    İranın Azərbaycandakı yeni səfiri Müctəba Dəmirçilu onun qarşısında qoyulan vəzifələri açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə AzTV-yə müsahibəsində deyib.

    O bildirib ki, münasibətlərin gələcəyi ilə bağlı nikbindir: "Yeni səfir təyin olunanda ona göstəriş verilir ki, iki ölkə arasında əlaqələri dərinləşdirmək lazımdır. Bu dəfə nail olmaq üçün biz yeni layihələr ortaya qoymalı və keçmiş layihələrin icrası ilə məşğul olmalıyıq. Bu baxımdan mənə göstəriş verilib ki, müxtəlif sahələrdə bütün səy və bacarığımı ortaya qoymalıyam. Odur ki, çox nikbinəm. Ümid edirəm ki, iki ölkə və xalqın getdikcə yaxınlaşmasının şahidi olacağıq".

    Rus Versiası Rus Versiası
    Посол Ирана в Азербайджане: Надеюсь, что мы станем свидетелями все большего сближения двух стран и народов

