Посол Ирана в Азербайджане: Надеюсь, что мы станем свидетелями все большего сближения двух стран и народов
Внешняя политика
- 30 августа, 2025
- 19:56
Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу рассказал о поставленных перед ним задачах.
Как передает Report, дипломат заявил об этом в интервью AzTV.
Он отметил, что настроен оптимистично относительно будущего двусторонних отношений: "Когда назначают нового посла, ему дают указание углублять связи между двумя странами. Для того чтобы достичь этого, нам необходимо помимо уже существующих начать реализовывать новые проекты. Моя задача - приложить все свои усилия и знания в различных направлениях для достижения этой цели. Я настроен очень оптимистично. Надеюсь, что мы станем свидетелями все большего сближения двух стран и народов".
