Посол Ирана в Азербайджане: Надеюсь, что мы станем свидетелями все большего сближения двух стран и народов

Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу рассказал о поставленных перед ним задачах.

Как передает Report, дипломат заявил об этом в интервью AzTV.

Он отметил, что настроен оптимистично относительно будущего двусторонних отношений: "Когда назначают нового посла, ему дают указание углублять связи между двумя странами. Для того чтобы достичь этого, нам необходимо помимо уже существующих начать реализовывать новые проекты. Моя задача - приложить все свои усилия и знания в различных направлениях для достижения этой цели. Я настроен очень оптимистично. Надеюсь, что мы станем свидетелями все большего сближения двух стран и народов".