İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    İlham Əliyev: "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nı almaq böyük şərəfdir

    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 16:25
    İlham Əliyev: Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatını almaq böyük şərəfdir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin qurucusu, mərhum Şeyx Zayedin adını daşıyan "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" kimi mükafatı almağın onun üçün böyük şərəf olduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, bu qərarı otuz ildən artıq müddətdə qan tökülməsindən, münaqişə və müharibələrdən sonra Qafqazda sülhün qurulmasında səylərə verilən qiymət kimi qəbul edir.

    Davos İqtisadi Forumu İlham Əliyev Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı
    Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь

    Son xəbərlər

    16:45

    "Fitch" Ermənistanın reytinqini Azərbaycanla danışıqlarda irəliləyişlə əlaqələndirir

    Maliyyə
    16:26

    Aİ 2028-ci ildən etibarən Ukraynanın dəstəklənməsinə 100 milyard avro ayırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:25

    İlham Əliyev: "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nı almaq böyük şərəfdir

    Xarici siyasət
    16:25

    Prezident: Azərbaycan artıq Avropa Parlamentinin tənqidinə reaksiya vermir

    Xarici siyasət
    16:23

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji ehtiyatlarını Cənubi Qafqazın digər ölkələrinə ixrac edən yeganə dövlətdir

    Xarici siyasət
    16:21

    İngiltərə millisinin müdafiəçisi klubundan ayrıla bilər

    Futbol
    16:18

    Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda "çıxılmaz vəziyyət" görmür

    Digər ölkələr
    16:18

    Prezident: Biz İranda baş verən müəyyən qeyri-sabitlikdən narahatıq

    Daxili siyasət
    16:16
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibə verib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti