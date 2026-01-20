İlham Əliyev: "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nı almaq böyük şərəfdir
Xarici siyasət
- 20 yanvar, 2026
- 16:25
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin qurucusu, mərhum Şeyx Zayedin adını daşıyan "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" kimi mükafatı almağın onun üçün böyük şərəf olduğunu bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, bu qərarı otuz ildən artıq müddətdə qan tökülməsindən, münaqişə və müharibələrdən sonra Qafqazda sülhün qurulmasında səylərə verilən qiymət kimi qəbul edir.
Son xəbərlər
16:45
"Fitch" Ermənistanın reytinqini Azərbaycanla danışıqlarda irəliləyişlə əlaqələndirirMaliyyə
16:26
Aİ 2028-ci ildən etibarən Ukraynanın dəstəklənməsinə 100 milyard avro ayırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
16:25
İlham Əliyev: "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nı almaq böyük şərəfdirXarici siyasət
16:25
Prezident: Azərbaycan artıq Avropa Parlamentinin tənqidinə reaksiya vermirXarici siyasət
16:23
İlham Əliyev: Azərbaycan enerji ehtiyatlarını Cənubi Qafqazın digər ölkələrinə ixrac edən yeganə dövlətdirXarici siyasət
16:21
İngiltərə millisinin müdafiəçisi klubundan ayrıla bilərFutbol
16:18
Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda "çıxılmaz vəziyyət" görmürDigər ölkələr
16:18
Prezident: Biz İranda baş verən müəyyən qeyri-sabitlikdən narahatıqDaxili siyasət
16:16
Foto