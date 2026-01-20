Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 16:46
    Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для него большая честь получить престижную награду "Премия Заида за человеческое братство", особенно потому, что она носит имя основателя ОАЭ покойного шейха Заида.

    Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в интервью телеканалу Euronews в Давосе.

    Он подчеркнул, что считает это признанием усилий по установлению мира на Кавказе после более чем тридцати лет кровопролития, конфликтов и войн.

    Ильхам Алиев Euronews интервью Давос Премия шейха Заида
    İlham Əliyev: "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nı almaq böyük şərəfdir
    Ilham Aliyev: Receiving prestigious Zayed Award - great honor

