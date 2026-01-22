İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev: Sülh Şurası qlobal münaqişələrin həllinə töhfə vermək baxımından önəmlidir

    Xarici siyasət
    • 22 yanvar, 2026
    • 16:38
    İlham Əliyev: Sülh Şurası qlobal münaqişələrin həllinə töhfə vermək baxımından önəmlidir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın sədrliyi ilə yaradılan Sülh Şurasının Yaxın Şərqdə sülhü möhkəmləndirmək baxımından önəmli olduğunu bəyan edib.

    "Report"un İsveçrəyə ezam olunan müxbirinin məlumatına görə, Davosda iki ölkə prezidentinin görüşü zamanı İlham Əliyev Sülh Şurasının qlobal münaqişələrin həllinə töhfə vermək baxımından önəmini qeyd edib.

    Görüşdə Sülh Şurasına təsisçi üzv dövlət qismində Azərbaycanın dəvət olunması Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının və Azərbaycanın dünyada sülhün təşviqində oynadığı rolun təcəssümü kimi qiymətləndirildi.

    Davos İqtisadi Forumu-2026 Donald Tramp İlham Əliyev Sülh Şurası
    Ильхам Алиев: Совет мира важен для внесения вклада в урегулирование глобальных конфликтов
    Ilham Aliyev: Board of Peace key to resolving global conflicts

