    Ильхам Алиев: Совет мира важен для внесения вклада в урегулирование глобальных конфликтов

    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 17:04
    Совет мира, созданный под председательством президента США, важен с точки зрения укрепления мира на Ближнем Востоке, а также внесения вклада в урегулирование глобальных конфликтов.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом 22 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Давосе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

    В ходе встречи приглашение Азербайджана в Совет мира в качестве государства-учредителя было расценено как проявление стратегического партнерства между Азербайджаном и США и роли нашей страны в продвижении мира на планете.

    İlham Əliyev: Sülh Şurası qlobal münaqişələrin həllinə töhfə vermək baxımından önəmlidir
    Ilham Aliyev: Board of Peace key to resolving global conflicts

    Лента новостей