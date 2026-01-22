Ильхам Алиев: Совет мира важен для внесения вклада в урегулирование глобальных конфликтов

Совет мира, созданный под председательством президента США, важен с точки зрения укрепления мира на Ближнем Востоке, а также внесения вклада в урегулирование глобальных конфликтов.

Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом 22 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Давосе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

В ходе встречи приглашение Азербайджана в Совет мира в качестве государства-учредителя было расценено как проявление стратегического партнерства между Азербайджаном и США и роли нашей страны в продвижении мира на планете.