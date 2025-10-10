İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbədəki "Millət" sarayına gəlib

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 09:57
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbədəki "Millət" sarayına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon dövlət başçısını qarşılayıb.

    Ильхам Алиев прибыл во Дворец наций в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ
    Ilham Aliyev arrives at Palace of Nations in Dushanbe to participate in meeting of CIS Council of Heads of State

