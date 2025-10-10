Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Ильхам Алиев прибыл во Дворец наций в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 10:00
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец наций в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

    Как сообщает Report, главу нашего государства встретил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbədəki "Millət" sarayına gəlib
    Ilham Aliyev arrives at Palace of Nations in Dushanbe to participate in meeting of CIS Council of Heads of State

