İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 01 noyabr, 2025
    • 11:05
    İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Abdelmacid Tebbuna təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mətndə deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident,

    Əziz Qardaşım,

    Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının milli bayramı – İnqilab Günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda qardaş xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.

    Ölkənizin qəhrəmanlıq salnaməsinə qızıl hərflərlə həkk olunmuş bu tarixi gün Əlcəzair xalqının müstəqillik və azadlıq əzminin, sarsılmaz iradəsinin, milli birlik və həmrəyliyinin təcəssümüdür.

    Azərbaycan ilə Əlcəzairi ənənəvi dostluq və qardaşlıq münasibətləri birləşdirir. Biz bu münasibətlərin inkişafına, əməkdaşlığımızın genişlənməsinə böyük əhəmiyyət veririk.

    İnanıram ki, xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasında istər ikitərəfli qaydada, istərsə də çoxtərəfli müstəvidə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq bundan sonra da birgə səylərimizlə müvəffəqiyyətlə davam edəcəkdir.

    Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, qardaş Əlcəzair xalqına daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm".

    İlham Əliyev Azərbaycan Əlcəzair
    Ильхам Алиев поздравил президента Алжира по случаю национального праздника
    Ilham Aliyev congratulates President of Algeria on national holiday

    Son xəbərlər

    11:27

    Bakıda hərbi parada hazırlıq başlayıb

    Hərbi
    11:24

    Moskva və Bakı elektron nəqliyyat qaimələri üzrə pilot layihənin işə salınmasını müzakirə edir

    Biznes
    11:23

    Samiya Suluhu Həssən yenidən Tanzaniyanın prezidenti seçilib

    Digər ölkələr
    11:17

    Sudanlı diplomat: Yaxın zamanda Azərbaycanla ilk dəfə siyasi əlaqələri müzakirə etmək üçün toplantı keçiriləcək

    Xarici siyasət
    11:10
    Foto

    Bakıda futzal hakimləri və inspektorlar üçün seminar keçirilib

    Futbol
    11:07

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir"

    Biznes
    11:07

    Azərbaycan idmançılarının noyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    İdman
    11:05

    İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:03

    Rusiya Nikolayevə ballistik raketlərlə zərbə endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti