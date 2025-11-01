Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев поздравил президента Алжира по случаю национального праздника

    Внешняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 11:07
    Ильхам Алиев поздравил президента Алжира по случаю национального праздника

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну по случаю национального праздника этой страны.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев президент Алжира поздравление
    İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates President of Algeria on national holiday

