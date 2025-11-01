Ильхам Алиев поздравил президента Алжира по случаю национального праздника
Внешняя политика
- 01 ноября, 2025
- 11:07
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну по случаю национального праздника этой страны.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
